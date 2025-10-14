"أوقف الحرب في غزَة".. قرقاش: ترامب يستحق التقدير

أكَد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق التقدير، بعد أوقف الحرب في غزة، ودعم خطة السلام وجعلها المبادرة الأمريكية الرسمية، فجمَع حولها المجتمع الدولي في شرم الشيخ.



وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يستحق الرئيس دونالد ترمب التقدير، فقد أوقف الحرب في غزة، ودعم خطة السلام وجعلها المبادرة الأمريكية الرسمية، فجمَع حولها المجتمع الدولي في شرم الشيخ".

وتابع قرقاش: "ومن هذه النقطة تبدأ مرحلة جديدة من النقاشات والتفصيلات، بعد أن وضعت حرب الإبادة أوزارها وأنقذت المنطقة من تداعيات تصعيد لا ينتهي".