عمال النفط في كاليفورنيا يواجهون مستقبلاً غامضاً مع إغلاق المصافي

قبل 30 عاماً صُدم ويلي كروز عندما علم بإغلاق مصفاة النفط التي كان يعمل بها في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقضى كروز - البالغ 61 عاماً والذي يعيش في أريزونا - خمس سنوات يعمل في قسم البيئة عندما أعلنت شركة «باوراين» للنفط أنها ستغلق المصنع في سانتا فيه سبرينغز، جنوب شرق لوس أنجلوس. وخشي كروز من أن يُفصل من عمله مجدداً إذا استمر في العمل بهذا القطاع، فقرر البحث عن علاج تنفسي، ويعود ذلك جزئياً إلى إصابته بالربو، حيث انضم إلى برنامج تدريب مهني اتحادي. وقال كروز: «رأيت الأمر رائعاً، كما تعلمون. الانتقال من التلوث إلى المساعدة البيئية، أليس جميلاً؟».

فقدان وظائف

ويُقدّم كروز حالياً المشورة لابنه، ويلفريدو، إذ تخطط مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجلوس - حيث عمل الرجل البالغ 37 عاماً لمدة 12 عاماً - للإغلاق بحلول نهاية أكتوبر الجاري.

وقد يفقد الآلاف وربما عشرات الآلاف من العمال وظائفهم في السنوات المقبلة، مع سعي كاليفورنيا إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وكانت شركة «فالرو» للطاقة، أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أنها ستغلق مصفاة في منطقة خليج كاليفورنيا.

ويواجه الديمقراطيون البارزون في كاليفورنيا صعوبة في مواجهة فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الغاز، نتيجة لسياسات الولاية المناخية.

وفي الأثناء، يتفاوض منظمو الطاقة في الولاية لإبقاء محطة «فالرو» مفتوحة، وقد تراجعوا أخيراً عن اقتراح بمعاقبة شركات النفط على أرباحها المرتفعة، بينما وقّع الحاكم الديمقراطي، جافين نيوسوم، تشريعاً لتسريع إصدار تصاريح آبار النفط في وادي سنترال. وجاء هذا الإجراء بعد سنوات من إعلان نيوسوم أنه «يتحدى شركات النفط الكبرى». وقد تركت هذه الرسائل المتضاربة عمال النفط في حيرة من أمرهم بشأن ما يخبئه لهم المستقبل، فهم يتخوفون من إغلاق المصافي.

ديناميكيات السوق

وأصبحت كاليفورنيا ثامن أكبر منتج للنفط الخام في البلاد بحلول عام 2024، بعد أن كانت ثالث أكبر منتج في عام 2014، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتمثّل مصفاتا «فالرو» و«فيليبس 66» المقرر إغلاقهما، نحو 18% من طاقة التكرير في كاليفورنيا، وفقاً لهيئات تنظيم الطاقة في الولاية. وتنتج المصفاتان وقود الطائرات والغاز والديزل.

وأعلنت «فيليبس 66» أنها ستبدأ إجراءات إغلاق مصفاتها هذا الشهر، وستُنهي إنتاج الوقود النشط بنهاية عام 2025. وأوضحت أن الإغلاق يستند إلى عوامل متعددة، و«استجابة لديناميكيات السوق».

وجاء هذا الإعلان بعد أن وقّع حاكم الولاية، العام الماضي، قانوناً يهدف إلى منع ارتفاع أسعار الوقود، والذي يسمح لهيئات تنظيم الطاقة بإلزام المصافي بالاحتفاظ بكمية معينة من الوقود في المتناول، لتجنّب النقص عند توقفها عن العمل للصيانة، لكن الشركة نفت أن يكون قرارها مرتبطاً بالقانون.

وأكدت «فيليبس 66» أنها «ملتزمة بمعاملة جميع عمال المصفاة بإنصاف واحترام طوال هذه العملية».

إعادة هيكلة

من جهتها، أعلنت شركة «فالرو» عن خطط «لإعادة هيكلة أو إيقاف عمليات التكرير» في مصفاتها بمدينة بينيسيا بحلول نهاية أبريل المقبل، ولم تَردّ الشركة على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على وضع خططها. وصرح عمدة المدينة، ماريو جولياني، بأن «فالرو» تدفع نحو 7.7 ملايين دولار سنوياً ضرائب للمدينة، وهو ما يُمثّل نحو 13% من إيرادات بينيسيا. وقال عن الإغلاق المزمع: «له تأثير كبير ومدمر على المدينة». عن «ذا هيل»

