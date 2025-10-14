سيؤول: روسيا تساعد كوريا الشمالية بشأن الغواصات

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن جيو بيك، أمام البرلمان، أمس، إن كوريا الشمالية تلقت على الأرجح دعماً فنياً من روسيا، في إطار مساعيها لتطوير قدراتها في مجال الغواصات. وأضاف أنه «من المبكر التوصل إلى استنتاج بأن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة». وتتعهد كوريا الشمالية بتطوير غواصات قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، واختبرت إطلاق مثل هذه الصواريخ من منصات تحت الماء، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت بيونغ يانغ اكتسبت القدرة الكافية على إطلاق الصواريخ من غواصات.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.