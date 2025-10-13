الصليب الأحمر يعلن استلام الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين

بدأت، صباح اليوم، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، حيث أعلن الصليب الأحمر بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين.

وتسلَم الصليب الأحمر رهائن إسرائيليين، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة.

ونشرت "حماس"ن في وقت سابق من اليوم، في بيان أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقبلها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تبدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحاً في خان يونس في غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين قولهم، إن حماس أبلغت الصليب الأحمر أنها ستفرج عن الرهائن من 3 نقاط. ومن المقرر نقل الرهائن فور تسلمهم إلى قاعدة ريعيم حيث تجري عملية التأكد من الهويات وفحص طبي سريع قبل نقلهم للمستشفيات.

من جهتها، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقارير تحدثت عن لقائها بالرهائن الإسرائيليين أو تلقيها معلومات تفيد بأن حالتهم الصحية خطيرة. وأكدت اللجنة أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف استعداداً لعملية إعادة الرهائن، وأنها لم تتلق أو تنقل أي معلومات بشأن حالتهم الصحية.