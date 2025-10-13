اسرائيل ستمنح ترامب أعلى أوسمتها المدنية

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم، أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي دونالد ترامب تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن مكتبه «بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد الرئيس ترمب في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أرسى أيضا دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام». وأضاف «سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي».

وأوضح هرتسوغ أن الوسام سيُمنح خلال «الأشهر المقبلة»، لكنه سيقوم بإبلاغ ترمب بقراره خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل الاثنين. ومن المقرر أن تجري إسرائيل وحماس الاثنين عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها ترمب.

وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن وسام الشرف يمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة لدولة إسرائيل أو للإنسانية.

وكانت إسرائيل قد منحت الوسام سابقا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2013.