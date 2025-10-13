الأمم المتحدة: توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية في غزة جار على قدم وساق

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس، إن عملية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة تجري على قدم وساق، مع دخول غاز الطهي إلى غزة للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وقال مكتب أوتشا في بيان صحافي إن المزيد من الخيام للعائلات النازحة، واللحوم المجمدة، والفواكه الطازجة، والدقيق، والأدوية عبرت إلى غزة طوال أمس.

وأضاف المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها وزعوا مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وحزم الخبز، في كل من الشمال والجنوب.

وقال مكتب أوتشا إنه حصل على موافقة إسرائيلية للمضي قدما بمزيد من المساعدات، ليصل حجم ما تم تأمينه في خط أنابيب الإمدادات إلى 190 ألف طن متري، بما في ذلك الغذاء ومواد الإيواء والأدوية وغيرها من الإمدادات.

وقال المكتب: "هذه مجرد البداية"، مضيفا أنه في إطار خطة الـ 60 يوما الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ستقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بتوسيع نطاق عملياتها لتقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة لكل شخص تقريبا في جميع أنحاء غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة في شرم الشيخ بمصر بين الجانبين بوساطة من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.