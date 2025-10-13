تعرَف إلى تفاصيل تسليم الرهائن الإسرائيليين من غزة

تتجه الأنظار إلى قطاع غزة، اليوم، مع ترقب تنفيذ جولة جديدة من تبادل الأسرى، في إطار اتفاق الهدنة مع إسرائيل الذي دخل يومه الثالث.

ورجَحت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن يبدأ التنفيذ في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش) على جولتين متتاليتين، الثانية في التاسعة، على أن يُستكمل الإفراج الكامل بحلول الثانية عشرة ظهرًا وفق بنود الاتفاق، وفق القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وتجري العملية عبر أربع مراحل متتابعة تم الاتفاق عليها بين الجانبين تحت رقابة دولية تتضمن الأولى تسليم حركة حماس الأسرى إلى قوافل الصليب الأحمر المكوّنة من نحو تسع مركبات، بينها حافلة صغيرة وسيارات إسعاف، في ثلاث نقاط مختلفة داخل القطاع تشمل مدينة غزة وخان يونس والمخيمات المركزية.

أما المرحلة الثانية فيتولى الصليب الأحمر نقل الأسرى إلى وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، تمهيدًا لإعادتهم رسميًا إلى إسرائيل في إطار ترتيبات أمنية مشددة.

وتشمل المرحلة الثالثة نقل الأسرى بعد عبورهم الحدود إلى موقع استقبال خاص في قاعدة "رعيم" العسكرية، حيث يخضعون لفحوص طبية أولية ويلتقون بممثلي عائلاتهم في أجواء مغلقة ومؤمنة.

وفي المرحلة الرابعة، يتم نقل الأسرى المفرج عنهم عبر طائرات مروحية إلى مستشفيات شيبا وإيخيلوف وبيلينسون، لإجراء فحوص شاملة ولمّ شملهم مع عائلاتهم الموسعة تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش سيتسلّم رفات عدد من القتلى خلال العملية، على أن تُنقل إلى مقر الطب الشرعي لإجراء عملية التعرّف على هوية الجثامين.

وكانت حركة حماس قد أشارت إلى أن العثور على جميع الجثث سيستغرق وقتًا، بينما شددت إسرائيل على مواصلة جهودها لاستعادة كل القتلى والمفقودين، بمشاركة فريق دولي خاص مكلف بتحديد أماكن الدفن والتحقق من الهوية.

وبمقابل 20 رهينة إسرائيلية أحياء، يُفترض أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل في غزة بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023.