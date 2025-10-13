تلقَت دعوة من مصر.. إيران تعلن عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ للسلام

أعلنت إيران، اليوم، عدم حضور رئيسها مسعود بزشكيان ووزير خارجيتها عباس عراقجي القمة الخاصة بغزة التي ستعقد في مصر، بعد تأكيد تلقيها دعوة من الدولة المضيفة.

وكانت إيران أعلنت أنها تلقت دعوة رسمية من مصر مساء أمس لحضور القمة المقررة في مدينة شرم الشيخ حول غزة، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية للانباء.

لكن في وقت مبكر من اليوم، قال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "لا الرئيس بزشكيان ولا أنا نستطيع التعامل مع نظراء لنا هاجموا الشعب الإيراني ويواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وشاركت واشنطن في الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد إيران لاستهداف المواقع النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو.

وأكد عراقجي على أن طهران تدعم مع ذلك أي مبادرة "لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة" والدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وتستضيف مصر اليوم في شرم الشيخ قمة من أجل السلام في غزة يترأسها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، ويشارك فيها قادة أكثر من عشرين دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن القمة تهدف إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".