متوقعاً صمود وقف إطلاق النار.. ترامب: الحرب "انتهت" في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتهاء حرب غزة، مشيراً إلى أن «الأمور ستصير بشكل جيد في غزة».

وقال ترامب قبيل مغادرته إلى إسرائيل ومصر في رحلة تكتسي أهمية كبرى: «لدينا الكثير من الضمانات الشفهية بشأن غزة وربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكراً بعض الشيء».

وأضاف ترامب: «أعتقد أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيصمد، وسيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة»، مشيراً إلى أن غزة «تبدو مثل موقع هدم».

وتوجّه الرئيس الأميركي، أمس، إلى إسرائيل ومصر في رحلة وصفها بأنها «مميزة جداً» في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة.

وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة آندروز قرب واشنطن في أجواء ماطرة.

ويرافق ترامب في رحلته وزراء الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق البيت الأبيض.