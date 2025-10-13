ألمانيا تتعهد بتقديم مليار يورو لدعم مكافحة الإيدز والسل والملاريا عالمياً

أعلنت ألمانيا تخصيص مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم الجهود العالمية في مكافحة الإيدز والسل والملاريا. وأكدت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، هذا الالتزام المالي لمصلحة صندوق التمويل العالمي للفترة من عام 2026 إلى 2028.

وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بمناسبة افتتاح مؤتمر القمة العالمية للصحة في برلين: «بهذه الخطوة نبعث بإشارة مهمة مفادها أن ألمانيا ستواصل التزامها بحماية الناس في جميع أنحاء العالم من الأمراض».

وأوضحت العبلي رادوفان، أن تحقيق هذا التمويل جاء على الرغم من التخفيضات المؤلمة في الميزانية، وضغوط التقشف الكبيرة داخل الوزارة، مشددة على أن مكافحة الأمراض المُعدية الكبرى ليست واجباً إنسانياً فحسب، بل أيضاً ضرورة عقلانية، لأن مسببات الأمراض لا تعرف حدوداً.

وأضافت أن كل يورو يُستثمر في الصندوق يعود بالنفع، إذ إنه يُقوّي أنظمة الصحة في الدول الشريكة، ويجعل العالم أكثر قدرة على الصمود، وأردفت: «وبهذا سننقذ ملايين الأرواح».

ويُعدّ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذي تأسس عام 2002، أكبر جهة تمويل متعددة الأطراف في مجال الصحة للدول الفقيرة، ويعتمد في تمويله على إسهامات الحكومات والمؤسسات الخيرية، وجهات مانحة خاصة.

وأوضحت وزارة التنمية الألمانية، أن جولة التمويل الجديدة تهدف إلى إنقاذ حياة أكثر من 23 مليون شخص آخر. ويشمل التعهد الألماني أيضاً 100 مليون يورو في شكل مبادلات ديون.

وفي المقابل، انتقدت منظمة «دويتشه إيدز هيلفه» العاملة في مجال مساعدة مرضى الإيدز، انخفاض قيمة المبلغ الذي أعلنت عنه الحكومة الألمانية (مليار يورو) بمقدار 300 مليون يورو، مقارنة بالمبلغ الذي خصصته للفترة من 2023 إلى 2025. ورأت المنظمة أن الجانب الإيجابي يتمثّل في تجنّب إجراء تخفيض أكبر في المبلغ المخصص.

غير أن إعلان الحكومة الألمانية قُوبل بإشادة من الملياردير الأميركي، بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» الذي تعمل مؤسسته على تقليل الفوارق العالمية.

وقال غيتس لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية، إن «التزام ألمانيا سيُسهم بشكل حاسم في إنقاذ ملايين الأرواح، وإعادة العالم إلى مسار التقدم».

كما أشاد بونو، المؤسس المشارك في منظمة «وان» الإغاثية المغني الرئيس في فرقة الروك «يو تو»، للصحيفة ذاتها بأن الوزيرة العبلي رادوفان أثبتت «قوة قيادة حقيقية»، وشكر كذلك المستشار الألماني فريدريش ميرتس على «دعمه القوي».

