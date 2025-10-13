الرئيس الألماني يدعو إلى مكافحة الجوع عالمياً

دعا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى المساعدة في تحقيق هدف الأمم المتحدة الذي أعلنت عنه قبل 10 سنوات، والخاص بجعل العالم خالياً من الجوع بحلول عام 2030. جاء ذلك بمناسبة فعالية أسبوع منظمة «فيلت هونغر هيلفه» الألمانية للمساعدة في مكافحة الجوع في العالم، وهي الفعالية المقامة في العاصمة الألمانية برلين. وقال الرئيس الألماني في خطابه بهذه المناسبة: «لا ينبغي لنا أن نفشل في طريقنا نحو هذا الهدف، على الرغم من كل الانتكاسات الموجودة للأسف». وبحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو 2025، فإن عدد الأشخاص الذين عانوا الجوع على مستوى العالم، في العام الماضي، وصل إلى نحو 673 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 8% من سكان العالم.