وفاة 3 وإصابة 2.. حادث لوفد دبلوماسي قطري في شرم الشيخ

تعرض وفد التفاوض القطري لحادث سير مروع مساء اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، ما أسفر عن وفاة 3 دبلوماسيين من أعضاء الوفد، وإصابة اثنين.

وأوضح مصدر بالخارجية المصرية، في تصريحات صحافية، أنه تم نقل المصابين الآخرين إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات شرم الشيخ لتلقي العلاج.

وقدم المصدر خالص التعازي لدولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، سائلين الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر مطلعة أن ضحايا الحادث هم: عبدالله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني، فيما نُقل كل من عبدالله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يرقدان حاليًا داخل قسم الرعاية المركزة تحت إشراف فريق طبي متخصص.