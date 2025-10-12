قيادة ثنائية جديدة لـ «شباب الخضر» الألماني

أعلنت منظمة «شباب حزب الخضر» الألماني انتخاب قيادة ثنائية جديدة لها. وخلال مؤتمرها الاتحادي المنعقد في مدينة «لايبتسيج» شرقي ألمانيا، انتخبت المنظمة، هنريته هيلد، ولويس بوبجا، رئيسين جديدين ليخلفا يته نيتسارد، وياكوب بلازل، اللذين لم يترشحا مجدداً. وكانت نيتسارد واجهت قدراً كبيراً من الاعتراض داخل الحزب، بسبب تصريحات استفزازية عديدة أدلت بها.

وحصلت هيلد على 93.6% من الأصوات، بينما نال بوبجا نسبة أقل على نحو ملحوظ بـ76.2%. ولم يواجه هذا الثنائي منافسة من جانب ثنائي آخر. وكانت هيلد وبوبجا ألقيا خطابي ترشيح قوبلا باحتفاء من حضور المؤتمر.