قائمة الوكالات الفيدرالية التي يستهدفها ترامب لتسريح موظفيها

استعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإدارته لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين يوم الجمعة، مستغلين إغلاق الحكومة كفرصة لاستهداف الوكالات التي لا تتوافق مع آراء الرئيس.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، قد تؤدي عمليات التسريح الجماعي إلى مزيد من التخفيض في القوى العاملة الفيدرالية التي انخفضت بالفعل بمقدار 200 ألف موظف منذ تولي ترامب منصبه، مما يؤدي إلى طرد آلاف آخرين من المسؤولين عن صياغة سياسات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة في أميركا.

قال متحدث باسم أكبر نقابة للموظفين الفيدراليين، الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، لـموقع "أكسيوس" إن إدارة ترامب تقوم ”بشكل غير قانوني“ بفصل آلاف الموظفين الذين يقدمون ”خدمات حيوية“ للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: ”خلال 93 عامًا من وجود الاتحاد الفيدرالي للموظفين الحكوميين الأميركيين تحت عدة إدارات رئاسية - بما في ذلك خلال ولاية ترامب الأولى - لم يقرر أي رئيس على الإطلاق فصل آلاف العمال الذين تم إعفاؤهم من العمل خلال إغلاق الحكومة“.

كما يقاضي الاتحاد الإدارة نيابة عن أكثر من 800 ألف عضو.

ورفض البيت الأبيض التعليق على عمليات التسريح، وأحال "أكسيوس" إلى مكتب الإدارة والميزانية، الذي قال إن عمليات التسريح جارية و”كبيرة“.

فيما يلي الوكالات المتضررة حاليًا والخدمات العامة التي تقدمها:

وزارة الصحة والخدمات الإنسانية

سيتم تسريح ما بين 1100 إلى 1200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وقال متحدث باسم الوزارة لموقع "أكسيوس": ”تلقى موظفو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في عدة أقسام إخطارات بتخفيض القوى العاملة كنتيجة مباشرة لإغلاق الحكومة بقيادة الديمقراطيين“.

وتأتي عمليات التسريح بعد موجة من العلماء الذين غادروا الوزارة طوعًا أو كرهًا في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف بشأن قيادة الوزير روبرت ف. كينيدي.

وتتولى الوزارة مهمة الإشراف على برنامجي Medicare وMedicaid، اللذين يوفران معًا الرعاية الصحية لنحو 40% من الأميركيين، بما في ذلك الأطفال. كما تدير الوزارة برامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة (TANF) وبرامج Head Start. وتضم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أيضًا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي تراقب التهديدات الصحية الناشئة.

وزارة الأمن الداخلي

ستفقد وزارة الأمن الداخلي حوالي 176 موظفًا في عمليات التسريح.

وقالوا في بيان أرسلوه عبر البريد الإلكتروني: ”هذا جزء من إعادة CISA إلى مهمتها“.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على أسئلة "أكسيوس" حول ما إذا كانت التسريحات ستؤثر على وكالة الهجرة والجمارك، وهي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ برامج الرئيس الضخمة المتعلقة بالاحتجاز والترحيل.

كما لم تؤكد ما إذا كانت هناك أي تخفيضات في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) التي تستعد للكوارث الطبيعية وتستجيب لحالات الطوارئ.

وزارة الخزانة

من المرجح أن يتم تسريح 1446 موظفًا في وزارة الخزانة.

تشرف وزارة الخزانة على مجموعة متنوعة من الوكالات المسؤولة عن السياسة المالية، بما في ذلك: مصلحة الضرائب الداخلية، التي تتولى تحصيل الضرائب؛ ودار سك العملة الأميركية، التي تصدر العملات المعدنية والميداليات التذكارية؛ وشبكة مكافحة الجرائم المالية.

وزارة التعليم

سيتم تسريح حوالي 466 موظفًا في وزارة التعليم.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن المكاتب التي ستتأثر بهذا القرار.

بالأرقام: تم تسريح حوالي 50٪ من القوة العاملة في الوزارة في مارس، مما حوّل الوزارة المكلفة بإدارة المساعدات المالية والتمويل، وتكافؤ فرص الوصول للطلاب المهمشين، والإشراف على سياسة التعليم، إلى طاقم عمل محدود للغاية.

وتأتي هذه التخفيضات بعد أن سمحت المحكمة العليا في يوليو لترامب بالمضي قدماً في خطته لتفكيك الوزارة.

وكالة حماية البيئة

سيتم تسريح ما يقرب من 20 إلى 30 موظفًا في وكالة حماية البيئة.

وقال جاستن تشين، رئيس مجلس AFGE 238، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: ”استخدام وظائفنا كوسيلة ضغط سياسية هو إساءة استخدام للسلطة غير مسبوقة وغير قانونية“.

وكالة حماية البيئة مسؤولة عن حماية جودة الهواء، ومنع تلوث المياه، والإشراف على التخلص من النفايات الخطرة.

وزارة الإسكان والتنمية الحضرية

تقوم الوزارة بتخفيض عدد موظفيها بنحو 442 موظفًا.

تقدم الوزارة المساعدة في مجال الإسكان وتدير عدة برامج مكلفة بضمان المساواة في الحصول على ملكية المنازل للمحاربين القدامى والأسر الفقيرة والمجتمعات المهمشة تاريخيًا.

الوزارات الأخرى المتأثرة

سيتم تسريح حوالي 187 موظفًا من وزارة الطاقة من وظائفهم في الوزارة.

من المتوقع أن تفقد وزارة التجارة ما يقدر بنحو 315 موظفًا.