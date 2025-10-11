برنامج دعم اقتصادي أميركي للأرجنتين

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن واشنطن أعدّت برنامج دعم اقتصادي للأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار. يأتي هذا الدعم في الوقت الذي يعاني فيه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الحليف المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من اضطرابات في السوق المالية بعد هزيمته في انتخابات مقاطعات بوينس آيرس.

وكتب بيسنت، على منصات التواصل الاجتماعي: «تواجه الأرجنتين فترة من نقص السيولة الحاد»، لافتاً إلى أن واشنطن في وضع جيد للتحرك بسرعة.

وأضاف: «لهذه الغاية اشترينا البيزو مباشرة»، متابعاً: «أتممنا إطار عمل لمبادلة العملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي الأرجنتيني».