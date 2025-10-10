زلزال عنيف قبالة سواحل الفلبين وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوته الأولية بلغت 7.6 درجة على مقياس ريختر داخل البحر قبالة مقاطعة جنوبي الفلبين صباح اليوم الجمعة، وكان من المحتمل حدوث تسونامي خطير في المناطق المجاورة.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، إنه يتوقع حدوث أضرار وزلازل ارتدادية من الزلزال، الذي كان مركزه في البحر على بعد حوالي 62 كيلومتراً جنوب شرق بلدة ماناي في مقاطعة دافاو أورينتال ونتج عن حركة في صدع على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هونولولو، إنه من المحتمل حدوث موجات خطيرة ضمن 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وأضاف، أن موجات يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار فوق المد العادي قد تكون ممكنة على بعض السواحل الفلبينية القريبة من مركز الزلزال. ومن المحتمل حدوث موجات أصغر في إندونيسيا وبالاو.

ولا تزال الفلبين تتعافى من زلزال بلغت قوته 6.9 درجة وقع في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي خلف ما لا يقل عن 74 قتيلاً وشرد الآلاف من الأشخاص في مقاطعة سيبو الوسطى، وتحديداً مدينة بوجو والبلدات النائية.