نتنياهو: امنحوا دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام .. إنه يستحقها

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرتدي ميدالية جائزة نوبل للسلام حول عنقه.

وكتب نتنياهو في منشوره على منصة "إكس": "امنحوا دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام .. إنه يستحقها!"

ويأتي هذا بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس برعاية أميركية ووساطة قطرية ومصرية وتركية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، مما يمهد لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وكان ترامب قال أمام الوفود الحاضرة في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".

كما صرح الشهر الماضي، بأن حرمانه من هذه الجائزة سيكون "إهانة كبيرة" لأميركا.

وفي هذه السنة، ترشح للجائزة، التي سيتم إعلان اسم الفائز بها الجمعة في أوسلو، 338 شخصا أو جهة.