السيسي يؤكد لترامب بأنه يستحق "عن جدارة" جائزة نوبل للسلام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الخميس بأنه يستحق "عن جدارة" جائزة نوبل للسلام عن دوره في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا ترامب "للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة" والذي تم الاتفاق على مرحلته الأولى فحسب أثناء محادثات استضافتها مصر.

وأفاد البيان الصادر عن مكتب السيسي بأن الرئيس المصري "شدد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله".