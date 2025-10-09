إسرائيل: صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين لن تشمل مروان البرغوثي

أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن تشمل القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول مصير البرغوثي، قالت شوش بدرسيان: "في هذه المرحلة، لن يكون جزءا من هذا التبادل".

وكانت مصادر قريبة من المفاوضات ذكرت في وقت سابق أن حركة حماس تطالب بأن يكون البرغوثي جزءا من المعتقلين الألفين الذين ستفرج عنهم إسرائيل ضمن إطار اتفاق المرحلة الأولى من خطة دونالد ترامب حول غزة.