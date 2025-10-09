ترامب: أميركا ستكون جزءًا من عملية حفظ السلام بغزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ بلاده «ستكون جزءًا من عملية حفظ السلام في غزة».

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أكد أنّ دولًا عربية في الشرق الأوسط ستساهم في إعادة إعمار القطاع الذي «سيصبح مكانًا أكثر أمانًا» على حدّ تعبيره.

وأشار ترامب إلى أنّ دولًا «تمتلك ثروات طائلة» ستشارك في جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أنّ واشنطن «ستساعد في إنجاح العملية والحفاظ على السلام».

وأوضح الرئيس الأميركي أنّ عملية إعادة بناء غزة ستكون خطوة أولى ضمن «رؤية سلام أوسع» في المنطقة، مشيرًا إلى أنّ إيران «قد تكون جزءًا من هذه العملية مستقبلاً».

وفي الملف الإنساني، أعلن ترامب أنّ الرهائن المحتجزين في غزة سيُفرج عنهم الإثنين المقبل على الأرجح، قائلاً: «أعتقد أنّ الرهائن سيعودون يوم الإثنين، بمن فيهم من لقوا حتفهم».

ويأتي تصريح ترامب بعد ساعات من إعلانه عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وصفه بأنه «اختراق تاريخي» نحو استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.