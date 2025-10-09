"يوم عظيم لإسرائيل".. نتنياهو يدعو الحكومة للانعقاد للتصديق على "اتفاق غزة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا للحكومة، اليوم، للتصديق على الاتفاق مع حركة "حماس" وإعادة الرهائن من قطاع غزة.

ووصف نتنياهو، في بيان، هذا اليوم بأنه "يوم عظيم لإسرائيل"، ومؤكدا أن بـ"إمكانها مواصلة تحقيق أهدافها وتعزيز السلام مع جيرانها".

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب موافقة الحكومة أولًا على أي قرار بالإفراج عن فلسطينيين من السجون ضمن صفقة تبادل، وإذا صوت مجلس الوزراء لصالح الاتفاق، فسيكون هناك مهلة قصيرة لتقديم التماسات أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الإفراج، ولا يمكن للحكومة المضي قدما إلا بعد تجاوز هذه العقبة القانونية.

وكان الرئيس الأميريكي دونالد ترامب أعلن أن إسرائيل و"حماس" اتفقتا على المرحلة الأولى من إطار عمل للسلام يسمح بالإفراج السريع عن جميع الرهائن.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، وستُعامل جميع الأطراف بإنصاف".