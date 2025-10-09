ترامب: إسرائيل و«حماس» وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» أن إسرائيل وحركة "حماس" وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

وذكر ترامب عبر منصة تروث سوشيال «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام». وأضاف «هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

وقال: «إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأميركية. ونتوجه بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!".

وكان الرئيس الأميركي يعقد اجتماع طاولة مستديرة مع مؤثرين محافظين لمناقشة حركة «أنتيفا»، الأربعاء، عندما لفت وزير الخارجية ماركو روبيو نظره وهو يقف في زاوية من غرفة الاستقبال الزرقاء في البيت الأبيض قائلا إن لديه خبرا للرئيس، لكنه سيتعين عليه الانتظار حتى مغادرة وسائل الإعلام، ثم مرر له إشعارا مكتوبا بخط اليد على ورق يحمل شعار البيت الأبيض، جاء فيه: «عليك أن تقر منشورا على تروث سوشيال قريبا حتى تعلن الاتفاق أولا». ودفع ذلك ترامب إلى التصريح قائلا: «نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط». وكان الاجتماع مع المؤثرين مستمرا منذ نحو ساعتين حين اقترب روبيو لأول مرة، فدعاه الرئيس للدخول، وهمس له ببضع كلمات قبل أن يسلمه الإشعار.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس ترمب أن إسرائيل وحركة (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق بشأن غزة. وأدلى نتنياهو بهذه التعليقات في بيان مقتضب.

وقال نتنياهو إنه سيدعو الحكومة للاجتماع اليوم، للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف في بيان «اليوم يوم عظيم لإسرائيل».

وفي وقت لاحق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تحدث مع ترامب وتبادلا التهنئة على «الإنجاز التاريخي» الخاص بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن تحرير جميع الرهائن. وذكر المكتب في بيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق. ودعا نتنياهو ترمب لإلقاء كلمة أمام الكنيست.

وأعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة وانسحاب إسرائيل ودخول المساعدات وتبادل الأسرى، ودعت الحركة في بيان ترمب والدول الضامنة للاتفاق ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كامل.

وقالت الحركة في بيان رسمي: «بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترمب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة؛ تعلن حركة (حماس) التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى». وأضاف البيان أن «تضحيات شعبنا لن تذهب هباء، وأننا سنبقى على العهد، ولن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير».

من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم، أنه تم الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين ودخول المساعدات. وذكر عبر «إكس» أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.