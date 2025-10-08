فوز كيتاجاوا وروبسون وياغي بجائزة نوبل في الكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء فوز العلماء سوسومو كيتاجاوا وريتشارد روبسون وعمر ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 "لتطويرهم أطرا معدنية عضوية".

وتُمنح هذه الجائزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون بها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى اكتساب شهرة واسعة بفوزهم بأعرق جائزة علمية في العالم.