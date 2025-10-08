روسيا تعترض 210 مسيّرات أطلقتها أوكرانيا

أعلنت روسيا، أمس، أنها اعترضت 210 مسيّرات أوكرانية، في حين تواصل كييف ضرب الأراضي الروسية بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي في واحدة من أشد الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت ليل الثلاثاء 62 طائرة مسيّرة فوق منطقة كورسك و31 فوق منطقة بيلغورود المحاذيتين للحدود مع أوكرانيا.

وفجراً، قالت الوزارة إنها أسقطت أيضاً 25 مسيّرة، 16 منها فوق البحر الأسود.

وجرى اعتراض 30 مسيرة في منطقة نيجني نوفغورود الواقعة إلى الشرق من موسكو، على بعد مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.