إيران تبلغ عن حالة لتفشي إنفلونزا الطيور بين الدواجن

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم، الثلاثاء، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات الإيرانية إن طهران أبلغت عن حالة لتفشي السلالة (إتش5 إن1) من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين الدواجن في شمال البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن تفشي الفيروس أدى إلى نفوق 10 طيور من أصل مجموعة مكونة من 90 طائرا. وأضافت أنه تم ذبح جميع الطيور الأخرى.

وأثار انتشار إنفلونزا الطيور مخاوف بين الحكومات وقطاع الدواجن بعد أن أصابت أعدادا كبيرة من الطيور الداجنة في أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة خطر انتقال العدوى إلى الإنسان.