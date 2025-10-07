جائزة نوبل للفيزياء تكرّم روّاد الحوسبة الكمومية: كلارك، ديفوريت، ومارتينيس

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الفيزياء اليوم الثلاثاء فوز العلماء جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025 "لاكتشافهم نفقا ميكانيكيا كميا عيانيا وتكميما للطاقة في دائرة كهربائية".

وتصدر جائزة نوبل في الفيزياء عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي)، وتُقسم بين الفائزين في حال تعددهم، وهو ما يحدث عادة.

