نتنياهو: اقتربنا من نهاية الحرب في غزَة.. وسيتم تدمير "حماس"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تقترب من نهاية الحرب في غزَة، ولكنها لم تصل إلى هناك بعد، مؤكدا أنه سيتم تدمير حركة "حماس".

ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي عن نتنياهو قوله، في مقابلة مع الصحافي الأمبركي بن شابيرو في بودكاست: "نحن نقترب من نهاية الحرب – لكن لم نصل إلى هناك بعد".

وكان نتنياهو مرتبكا إزاء قضية عدد المختطفين عندما قال إن "ما بدأ في غزة سينتهي في غزة، مع إطلاق سراح رهائننا الـ46 ونهاية نظام حماس" على الرغم من وجود 48 مختطفا في غزة.

وأضاف أن 20 من المختطفين لا يزالون على قيد الحياة، وهو الرقم الرسمي المعروف في إسرائيل.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس" لم يتم تدميرها بعد، لكننا سنصل إليها. من المستحيل إنهاء (الحرب) وإبقاء "حماس" في السلطة، بصواريخ موجهة إلينا".