البيت الأبيض: لا تسريح للعاملين بعد بسبب الإغلاق

تراجع البيت الأبيض، أمس، عن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن موظفين بالحكومة يجري تسريحهم بالفعل بسبب الإغلاق الحكومي، لكنه حذر من أن فقد الوظائف قد يحدث، في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة ستمتد.

ورفض مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون للمرة الخامسة إجراءات تهدف لتمويل الوكالات الاتحادية، مع عدم وجود دعم كاف لاقتراح جمهوري لتمويل العمليات حتى 21 نوفمبر وآخر ديمقراطي من شأنه أيضا تمديد دعم الرعاية الصحية الذي ينقضي أجله في نهاية العام.

وكان ترامب قد قال، مساء أول من أمس، إن عمليات تسريح تتم في الوقت الحالي، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت أمس، إنه كان يشير إلى الذين تم منحهم إجازات مؤقتة منذ أن سمح الكونجرس بانقضاء أجل التمويل في مطلع أكتوبر .

وأضافت في إفادة صحافية أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض "يواصل العمل مع الوكالات بشأن من سيتعين للأسف تسريحهم إذا استمر هذا الإغلاق".