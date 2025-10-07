رئيس كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية جديدة

تفقد الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، المدمرة البحرية «تشوي هيون»، قائلاً إنها صنعت لـ«معاقبة استفزازات العدو»، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس.

وقال كيم خلال معاينته المدمرة، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن السفينة الحربية التي تزن 5000 طن «دليل واضح على تطور القوات المسلحة (لكوريا الشمالية)».

وتعد «تشوي هيون»، إحدى مدمرتين في ترسانة كوريا الشمالية كشف عنهما هذا العام في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد.