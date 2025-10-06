استقالة رئيس وزراء فرنسا الجديد

قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وعُين لوكورنو في التاسع من سبتمبر، وتعرَّض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء أمس تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وانتقدت عدة أحزاب في «الجمعية الوطنية» بشدة تشكيل حكومة ليكورنو التي لم تتغير كثيراً عن حكومة بايرو، وهددت برفضها بالتصويت.