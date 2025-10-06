ترامب يسعى لنشر أفراد من الحرس الوطني في إيلينوي وأوريغون

قال حاكم ولاية إيلينوي الأميركية جيه بي بريتزكر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أمر بإرسال 400 فرد من قوات الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي إيلينوي وأوريغون ومواقع أخرى».

ودعا بريتزكر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إلى «سحب أي دعم لهذا القرار فورا والامتناع عن التنسيق بشأنه».

وفي وقت لاحق، أوقفت قاضية اتحادية، أمس، مؤقتا إرسال إدارة ترامب لأي وحدات من الحرس الوطني إلى أوريغون، بما في ذلك الحرس الوطني في كاليفورنيا.