هجوم روسي يدمر مجمعاً صناعياً في «لفيف» الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن حريقاً هائلاً اندلع في مجمع صناعي بمدينة «لفيف» غرب أوكرانيا، إثر هجوم جوي روسي. ونشر عمدة «لفيف»، أندريه سادوفي، صورة على تطبيق «تيليغرام» تظهر المنشأة وهي تشتعل بالكامل. وأعلنت الإدارة العسكرية في المنطقة مقتل شخصين في منطقة «لفيف» خلال هجوم مشترك بالطائرات المسيرة والصواريخ، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأوضح سادوفي أنه لم تقع إصابات في الهجوم على مجمع سبارو الصناعي، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي هدف عسكري في الموقع.

وتعد المنطقة القريبة من الحدود البولندية ذات أهمية لأوكرانيا في ما يتعلق بتسليم البضائع العسكرية الغربية.