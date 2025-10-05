سورية.. الشرع يصدر مرسوماً جديداً يلغي عدداً من العطلات الرسمية

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً جديداً حمل الرقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والأعياد الرسمية في سورية، مع إلغاء عدد من العطلات التي كانت سارية سابقًا.

وشمل المرسوم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، التي كانت تُعدّ عطلة وطنية رسمية، وعطلة عيد الشهداء في 6 مايو، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من السوريين على يد الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.