رياح وأمطار تعرقلان حركة السفر في بريطانيا

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة «آمي» في اضطراب حركة السفر في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة، أمس.

وصدرت تحذيرات بشأن الطقس في معظم أنحاء البلاد، مع هبوب زوابع بلغت سرعتها نحو 160 كليومتراً في الساعة الليلة الماضية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)، أمس. وصدر تحذير في شمال أسكتلندا باللون البرتقالي من هبوب رياح حتى الساعة التاسعة مساء أمس، مع تحذيرات باللون الأصفر تشمل كل أسكتلندا وشمال إنجلترا وشمال ويلز حتى نهاية أمس. ويستمر تحذير أصفر آخر من هبوب رياح حتى الساعة السابعة مساء في بقية إنجلترا وويلز.