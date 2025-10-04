لأول مرة في تاريخ اليابان... امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء

انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم السبت، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة، ساناي تاكايتشي، رئيسة للحزب، تمهيدًا لاحتمال أن تصبح أول امرأة رئيسة للوزراء.

تغلبت تاكايتشي على أربعة مرشحين آخرين في انتخابات الحزب وحصلت في الجولة الأولى على 183 صوتا من أصل خمسة مرشحين.

سيخضع انتخاب رئيس الوزراء لتصويت البرلمان، وإذا فازت، ستصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ اليابان.

ودخلت ساناي تاكايتشي، المذيعة السابقة، عالم السياسة عام 1993 وفازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996.