انتخابات مجلس الشعب السوري.. تفاصيل وموعد إعلان النتائج

تنطلق الانتخابات البرلمانية في أغلب المحافظات السورية عبر الهيئات الناخبة صباح، الأحد، وهي الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، السبت، عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة :" يبدأ أعضاء الهيئات الناخبة الأحد عند الساعة التاسعة صباحاً، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع وإبراز أوراقهم الثبوتية، ليتسلّموا بطاقاتهم الانتخابية، ثم يتوجّهون إلى رؤساء اللجان الفرعية ليأخذوا الورقة الانتخابية المختومة رسمياً".

وأضاف أنه بعد الحصول على الورقة الانتخابية يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السرّي ويقوم بتجهيز ورقته، ويكون التصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحدّ أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وأفاد بأن النتائج الرسمية ستعلن من خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الإثنين أو الثلاثاء القادم.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن عدد المرشحين يبلغ 1578 يتنافسون على 140 مقعدا، وتأجل إجراء الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة إلى الأحد بعد القادم أو الذي يليه في حين بقيت أغلب دوائر محافظة الحسكة والسويداء مؤجله لحين استقرار الأوضاع في المنطقة .

وأشار إلى أنه من اللافت في هذه الانتخابات مشاركة شخصية يهودية لأول مرة منذ عام 1967 ويدعى هنري حمرة.