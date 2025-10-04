ترامب: على إسرائيل التوقف «فورا» عن قصف غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن اعتقاده أن «حماس» مستعدة للسلام وطالب إسرائيل بالتوقف عن قصف غزة، وذلك بعدما أعلنت الحركة أنها مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن بموجب خطته لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال «بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة فورا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة! من الخطير جدًا القيام بذلك في الوقت الحالي».

وتابع ترمب أن مناقشات تجري حاليا لإنجاز تفاصيل الخطة الخاصة بغزة. وقال «نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط».

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة ترمب، والذي يتضمن موافقتها على تسليم الأسرى الإسرائيليين وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين.