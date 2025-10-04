"حماس" تعلن تسليم ردها على خطة الرئيس ترامب للوسطاء

أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، أنها سلمت إلى الوسطاء، مصر وقطر، ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعربت الحركة، في بيان صدر عنها مساء الجمعة، عن تقديرها لجهود ترامب لوقف الحرب ولإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدةً استعدادها للدخول في مفاوضات من خلال الوسطاء لتنفيذ الخطة الأميركية.

وأكدت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين، مضيفةً أن "مستقبل قطاع غزة يتم مناقشته من خلال إطار وطني جامع".

كما وافقت حماس على الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لديها وفق صيغة التبادل المنصوص عليها في خطة ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كان ترامب قد أمهل "حماس" حتى مساء يوم الأحد للتوصل إلى ما أسماه اتفاق "الفرصة الأخيرة" المتمثلة في خطته لمستقبل قطاع غزة، مهدداً بأن "الجحيم سيندلع" ضد مقاتلي الحركة بحال عدم الرد بالإيجاب على مقترحه.