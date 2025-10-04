أوكرانيا تدعو أوروبا إلى التحرك لمواجهة «التصعيد» الروسي

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الاختراقات الأخيرة للطائرات المسيرة في أوروبا، تُظهر أن روسيا تسعى إلى «التصعيد»، داعياً الأوروبيين للوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال قمة أوروبية غير رسمية في كوبنهاغن: «استراتيجية موسكو هي ببساطة: تقسيم أوروبا، والمطلوب هو أن نفعل العكس تماماً».

وذكر زيلينسكي بأن جنوداً أوكرانيين أُرسلوا إلى الدنمارك لمساعدة كوبنهاغن بعد رصد طائرات مسيرة غامضة في أجوائها، قائلاً إن «ذلك مجرد بداية، الخطوة الأولى على طريق بناء جدار مضاد للمسيرات لحماية كامل أوروبا»، في إشارة إلى تطوير بلاده لصناعة مسيرات فريدة في القارة بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة اختراقات في أجواء أوروبية، بينها نحو 20 مسيرة في بولندا، ما دفع بروكسل إلى اقتراح إنشاء «جدار مضاد للمسيرات» على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي القمة نفسها، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «المسيرات التي تنتهك الأجواء الأوروبية يمكن تدميرها. نقطة على السطر».

كما حذّر رئيس الوزراء الروماني نيكوسور دان، الذي تعرضت بلاده أيضاً لاختراقات بطائرات مسيّرة، من أن قواته «ستُسقط أي مسيرة جديدة تنتهك أجواءها».

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «نراقب عن كثب تنامي عسكرة أوروبا»، مضيفاً أن «الإجراءات الانتقامية الروسية لن تتأخر، وسيكون الردّ على هذا النوع من التهديدات قوياً جداً».

واتهم بوتين، أوروبا بإثارة حالة من «الهستيريا» لتبرير زيادة الإنفاق الدفاعي، مشدداً على أن روسيا لا تُشكل أي تهديد. وقال موجهاً كلامه إلى الأوروبيين «اهدأوا». وحظيت فكرة «الجدار المضاد للمسيّرات» بدعم عدد من الدول الأعضاء، لكن دون حماسة من البعض الآخر، بينها ألمانيا، حيث أبدى المستشار فريدريش ميرتس «تحفظاته»، متسائلاً عن كلفة المشروع وصلاحيات الاتحاد الأوروبي في تنفيذه، وفق مصدر أوروبي.

وقد أعربت دول جنوب أوروبا عن قلقها من أن يتم تهميشها في مشروع «الجدار المضاد للمسيرات»، الذي يركز بالدرجة الأولى على الدول القريبة جغرافياً من روسيا. وقال الرئيس الأوكراني إنه «عندما نتحدث عن الجدار المضاد للمسيرات، فإننا نتحدث عن أوروبا بأكملها، وليس عن بلد واحد فقط».

ودعا زيلينسكي الأوروبيين أيضاً إلى تشديد العقوبات على موسكو، خصوصاً استهداف صادراتها النفطية التي تسهم في تمويل حربها في أوكرانيا.

وأضاف أن «روسيا لاتزال تملك الموارد لمواصلة القتال، وهذا غير عادل»، مندداً باستخدام روسيا ناقلات نفط تخضع أصلاً للعقوبات، قائلاً إن «ذلك يجب أن يتوقف».