فنزويلا تندد بتحليق مقاتلات أميركية قرب سواحلها

ندّدت فنزويلا بتحليق خمس مقاتلات أميركية قبالة سواحل البلاد، فيما تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين كراكاس وواشنطن التي أرسلت سفناً حربية إلى المنطقة.

ووصف بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الفنزويليتين أول من أمس، أن ما حصل «توغل غير قانوني» قامت به طائرات مقاتلة أميركية، متهماً الولايات المتحدة بـ«الاستفزاز» وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.

وأشار البيان إلى أن الطائرات تم رصدها على بعد 75 كيلومتراً من سواحل فنزويلا، دون أن يوضح ما إذا كانت قد انتهكت المجال الجوي الفنزويلي. وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، إن نظام الدفاع الجوي الفنزويلي رصد خمس «مقاتلات»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.