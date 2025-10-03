الأمم المتحدة تعلن استعدادها لإدخال 170 ألف طن متري مساعدات فورية لغزة

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لإدخال نحو 170 ألف طن متري من المساعدات إلى غزة محذرة من أن “كابوس" غزة قد طال.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر في بيان "لدينا حوالي 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمأوى وغيرها من الإمدادات الضرورية، جاهزة لدخول غزة من جميع أنحاء المنطقة ".

وأكد أن خطة الأمم المتحدة بهذا الخصوص ليست نظرية، بل إنها على يقين من فعاليتها.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى فتح المعابر، وضمان الإدخال غير المقيد للبضائع وتوفير الحركة الآمنة للمدنيين لضمان إنقاذ الناس في القطاع.

وأشار فليتشر إلى مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة والتي قال إنها تفتح نافذة للأمل" وتتيح للفلسطينيين فرصةً تلقي المساعدات المنقذة للحياة بالقدر اللازم، ولإعادة الرهائن إلى ديارهم ".

وقال “لكي تنجح خطتنا المنقذة للحياة، نحتاج إلى”فتح المعابر، وحركة آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة، ودخول غير مقيد للبضائع، وتأشيرات للموظفين، مساحة لعمل المنظمات الإنسانية، وإحياء القطاع الخاص".

وأعاد التذكير بأن “كابوس غزة قد طال وكل دقيقة تأخير تجلب المزيد من البؤس للناس”.