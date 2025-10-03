الدوق الأكبر في لوكسمبورغ يتنازل عن العرش لنجله

تنازل الدوق الأكبر في لوكسمبورغ هنري، اليوم، عن العرش لنجله جيوم.

وكان هنري (70 عاما) قد خدم الدوقية الصغيرة في قلب أوروبا لمدة 25 عاماً في دور رمزي إلى حد كبير.

وتم تنصيب الدوق الأكبر الجديد في لوكسمبورغ خلال مراسم تقليدية اليوم الجمعة بحضور شخصيات ملكية وزعماء دول أوروبيين.

وأدى الدوق الأكبر جيوم، من لوكسمبورغ اليمين الدستورية اليوم الجمعة خلفاً لوالده هنري.

ووصف رئيس الوزراء لوك فريدن الاحتفال بأنه "لحظة تاريخية" للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 670 ألف نسمة، وهو الدوقية الكبرى الوحيدة المتبقية في العالم.

ومن بين كبار السياسيين من مختلف أنحاء أوروبا، حضر الملك ويليم الكسندر والملكة ماكسيما من هولندا والملك فيليب والملكة ماتيد من بلجيكا.

وسوف يتولى الدوق الأكبر جيوم (43 عاماً) مهام منصبه خلفا لوالده هنري.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، يستضيف الدوق الأكبر جيوم حفلاً مسائيا لضيوفه، ومن بينهم الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني فرانك فالتر شتاينماير.