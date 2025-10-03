مسؤول قطري رفيع حضر مكالمة اعتذار نتنياهو في البيت الأبيض

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مسؤولاً قطرياً كبيراً كان حاضرا في "مكالمة الاعتذار" في البيت الأبيض.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإنه "خلال مكالمة الاعتذار بين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتي جرت يوم الاثنين الماضي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، كان حاضراً أيضا مسؤول قطري رفيع المستوى".

وأضافت: "هذا المسؤول هو علي الذوادي، وهو دبلوماسي رفيع المستوى في قطر، ويتمتع بصلاحيات وزير.

لكن الصحيفة نقلت عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل تأكيده "حضور الذوادي فقط خلال المكالمة الهاتفية" ونفيه لقاء نتنياهو.