الشرطة البريطانية: حادث الكنيس"هجوم إرهابي"

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، أن حادث الهجوم الدموي على كنيس يهودي "هجوم إرهابي".

وقال لورانس تايلور مساعد مفوض شرطة العاصمة في مانشتسر إن رجال الشرطة قتلوا منفذ الهجوم وتم القبض على مشتبه بهما آخرين، ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن الاعتقالات.

وقالت الشرطة البريطانية إن منفذ الهجوم قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين في هجوم على كنيس بريطاني.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى أن المشتبه به صدم أشخاصا بسيارة وبدأ في طعن آخرين في عيد (يوم كيبور) اليهودي.

واستغرقت الشرطة بعض الوقت لتأكيد وفاته، بسبب مخاوف من وجود متفجرات معه.

