خرق أمني يثير الجدل في إسرائيل بعد تصوير نتنياهو داخل فندق في نيويورك

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن خرق أمني أثار جدلاً واسعاً، بعدما جرى تصوير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يجري محادثات مع ضيوف داخل غرفة فندقية في نيويورك، قرب نافذة مفتوحة ودون اتخاذ إجراءات أمنية واضحة.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن أحد نزلاء الفندق المقابل لاحظ بقاء الستائر مفتوحة لساعات، ما أتاح رؤية الغرفة وتصوير نتنياهو بشكل واضح من الخارج، دون أي عوائق بصرية أو حواجز أمنية.

ويأتي هذا الحادث رغم تشديد الإجراءات الأمنية المرافقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، خصوصاً منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تم تعزيز الطاقم الأمني المحيط به وتطبيق بروتوكولات صارمة خلال تحركاته، ولا سيما في الزيارات الخارجية.