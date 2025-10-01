وزير الخارجية الفرنسي: لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة غزة

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن حركة حماس "لم يعد لديها أي مبرر لرفض الاقتراح المقدم إليها" في إطار الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال عبر أثير إذاعة "فرانس إنتر": "حماس الآن معزولة حتما، وتم التنصل منها بشكل تام، وعليها أن تكون واقعية، لقد خسرت"، في إشارة إلى تبني الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية كبيرة في 12 سبتمبر نصا يدعم قيام دولة فلسطينية مستقبلية تستبعد منها حماس.

وغداة كشف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في قطاع غزة والتي أيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر بارو أن على حماس "اغتنام الفرصة المتاحة لها لنزع سلاحها والرحيل إلى المنفى".

وأشار إلى أن الحركة التي ارتكبت "أسوأ مذبحة معادية للسامية في تاريخنا في 7 أكتوبر 2023، تتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع الذي نشهده الآن في غزة، والذي لا يزال كارثيا".

وأضاف الوزير الفرنسي الذي أجرى اتصالا هاتفيا الثلاثاء بنظيره الأميركي ماركو روبيو: "لقد قمنا بالتنسيق، أولا لضمان اغتنام الطرفين لهذه الفرصة، وبالطبع من يجب الضغط عليه للقيام بذلك هي حماس. ثم لتنفيذ خطة السلام هذه"، لافتا إلى أن الخطة الأميركية تتضمن العديد من "المبادئ الرئيسية" التي طرحتها فرنسا والسعودية لحل النزاع.