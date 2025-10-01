الكويت.. التحقيق مع مقيم عربي متهم بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف دور العبادة

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية المتهم بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف دور العبادة في الكويت.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أن المتهم مقيم من الجنسية المصرية، وينتمي لتنظيم داعش المحظور، وقد عرض على النيابة العامة بعد ان أحالته وزارة الداخلية وخضع لتحقيقات موسعة اعترف خلالها بأنه ينتمي للجماعة المحظورة وأنه يحمل أفكارها.

وكشفت المصادر أن المتهم اعترف كذلك بأنه كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف دور العبادة، وانه تعلم تصنيع المتفجرات لزعزعة الأمن وتنفيذ مخططه.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة تمكنت من إلقاء القبض على مقيم عربي الجنسية ينتمي إلى جماعة محظورة تستهدف النيل من أمن الكويت وزعزعة نظمها الأساسية، وذلك بعد أن تبيّن تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية تفجيرية تستهدف دور العبادة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أحالته إلى النيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية، ممثلة بجهاز أمن الدولة، تمكنت من إلقاء القبض على المقيم العربي، الذي ينتمي إلى جماعة محظورة تستهدف النيل من أمن الكويت وزعزعة نظمها الأساسية.

وأوضحت الوزارة أن التحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط المتهم بعد متابعة ورصد، وذلك بعد أن تبيّن تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية تفجيرية تستهدف دور العبادة، وعُثر في مقر سكنه على عدد من الأجهزة والمواد التي تدخل في صناعة المفرقعات، إضافة إلى طرق تحضيرها واستعمالها، ما يثبت خطورة المخطط الذي كان يسعى لتنفيذه.

وشددت وزارة الداخلية على أنها تقف بالمرصاد وبكل حزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو تهديد سلامة المجتمع، وأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه المخططات الإرهابية، وستتصدى لها بكل قوة وحزم، حفاظاً على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.

وجاء ذلك في إطار الجهود الاستباقية الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد وصون استقرارها.

إلى ذلك، أبلغ مصدر الصحيفة أن المتهم عُرض على النيابة العامة بعد أن أحالته وزارة الداخلية، وخضع لتحقيقات موسعة، اعترف خلالها بأنه ينتمي إلى جماعة إرهابية ويعتنق أفكارها الإرهابية والتخريبية بهدف زعزعة أمن البلاد.

وذكر المصدر أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول مخططه الإرهابي، وأنه كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية خطيرة للغاية بتفجير إحدى دور العبادة في البلاد، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية.

ولفت المصدر إلى صدور تعليمات عليا باستمرار الجهوزية واليقظة، لردع كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد.

وشددت المصادر على ان أمن البلاد خط أحمر، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تضاعف الجهود لحماية البلاد من اي عناصر إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.