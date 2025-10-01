سورية: نرفض الإساءة لمصر ونقدر احتضانها لآلاف السوريين

استنكرت وزارة الخارجية السورية، الهتافات المسيئة لمصر وأكدت أنها لا تعكس مشاعر الشعب السوري تجاه مصر قيادةً وشعباً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، في بيان، مساء الاثنين، إنه قد تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي مقطقا مصورًا يظهر عددا محدودًا من الأشخاص وهم يرددون هتافات مسيئة على هامش ما قيل إنه وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وأكدت أن «مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا، ولا تمثل إلا من قام بها».

وأعربت الوزارة عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سورية ومصر.

كما جددت وزارة الخارجية والمغتربين تقديرها الكبير واحترامها لمصر الشقيقة وشعبها الكريم الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، وتشدد على حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية والتمسك بها، ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها.