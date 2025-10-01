رئيس فنزويلا يوسّع صلاحياته تحسباً لهجوم أميركي

قالت نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، إن الرئيس نيكولاس مادورو، وقّع مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية في حال دخول الجيش الأميركي إلى البلاد.

ويمثل هذا الإجراء أحدث تصعيد في التوتر بين البلدين، حيث يزعم مادورو علناً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط للإطاحة به.

ومن شأن المرسوم أن يسمح لمادورو بتعبئة القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وصناعة النفط.

وكانت الولايات المتحدة نشرت أسطولاً من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي، بهدف مكافحة تهريب المخدرات عبر المنطقة، بحسب واشنطن.