ويتكوف: ردّ "حماس" الأوّلي على خطة ترامب بشأن غزة كان إيجابيًا

في وقت تتواصل ردود الأفعال الإقليمية والدولية على خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، برزت إشارات مبكرة من جانب حركة "حماس" تحمل دلالات على كيفية تعاطي الحركة، وإن كانت غير رسمية.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، صرَح بأن رد "حماس" المبدئي على خطة ترامب بشأن غزة "إيجابي".

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال ويتكوف إن "مسؤولين قطريين ومصريين نقلوا رد حماس بأنها "ستدرس الخطة بحسن نية وتقدم ردا"، واصفا ذلك بأنه "رد فعل أولي إيجابي للغاية من جماعة لم يُتح لها الوقت بعد لمراجعة اقتراحنا بالكامل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرض أمس، خطة من عشرين بندا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ قرابة عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بما في ذلك آلية لتطوير القطاع وإطلاق عملية تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وضمن الرئيس الأميركي، دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة السلام، لكن تساؤلات لا تزال تلوح في الأفق حول ما إذا كانت "حماس" ستقبل الخطة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعه مع نتنياهو، قال ترامب إنهم "قريبون جدا" من التوصل إلى اتفاق سلام للقطاع الفلسطيني. لكنه حذر حركة "حماس" من أن إسرائيل ستحظى بدعم أميركي كامل لاتخاذ أي إجراء تراه ضروريا إذا رفضت الحركة ما عرضه.